Samsun'da otogarda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
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Samsun'da otogarda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da otogarda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından otogarda yapılan operasyonda İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren bir kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Samsun'da narkotik polisi tarafından otogarda yapılan operasyonda İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren bir kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otogarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ve İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Narkotik ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu şüpheli şahıs E.Ç.'yi İstanbul dönüşünde Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otogarında yakaladı. Gözaltına alınan E.Ç. ile birlikte 198,34 gram metamfetamin maddesi ve 202 adet extacy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili araştırma devam ediyor. - SAMSUN

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