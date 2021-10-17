Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkiinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kadın, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

TRABZON (İHA) - Samsun- Ankara karayolu Tekke mevkiinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kadın, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Hayatını kaybeden Sevilay Aksoy'un yaylada yeni yaptırdığı evi görmek, Zekiye Özdemir'in ise kayınvalidesini hastaneye götürmek için Trabzon'a gelmekte oldukları ortaya çıktı.

İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Ö. idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİB Turizm'e ait yolcu otobüsü, dün sabah Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkiinde yoldan çıkarak yaklaşık 150 metre yükseklikten dereye uçtu. 14 kişinin yaralandığı kazada hurdaya dönen otobüste bulunan Sevilay Aksoy (44) olay yerinde, Zekiye Özdemir (45) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk annesi Zekiye Özdemir, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sayvançatak Mahallesi'nde Fatih Cami'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İstanbul'da yaşayan Özdemir'in kayınvalidesini hastaneye getirmek için memleketi Trabzon'a gelmek için yola çıktığı öğrenilirken, Zekiye Özdemir'in eşi Ali, çocukları Alperen ve Aydoğan cenaze namazında ayakta güçlükle durabildi.

Yaylada yeni yaptırdığı evi görmek için geliyordu

Otobüs kazasında hayatını kaybeden Sevilay Aksoy'un ise çalıştığı İstanbul Üniversitesi'nden 10 gün izin alarak memleketine gelmek için yola çıktığı öğrenildi. Yaylada yeni yaptırdığı evini görmek için Trabzon'un Şalpazarı ilçesine gelmek isterken otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Aksoy için ilçeye bağlı Sugören Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 2 çocuk annesi Aksoy, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. - TRABZON

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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