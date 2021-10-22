Lisede bıçaklı saldırı! Kız öğrenci, sınıf arkadaşının sırtına bıçak sapladı - Haberler
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Lisede bıçaklı saldırı! Kız öğrenci, sınıf arkadaşının sırtına bıçak sapladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir lisede 9. sınıf öğrencisi kız çocuğu, kantinden aldığı iddia edilen bıçağı sınıf arkadaşının sırtına sapladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, bıçağın sırtından girip akciğerine değdiği öğrenildi. Hayati tehlikesi bulanan öğrencinin tedavisi devam ederken, saldırıyı gerçekleştiren öğrenci ise gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki bir lisede yaşanan olayda, lise 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.Y.P. adlı kız çocuğu, sınıf arkadaşı K.H.D. tarafından sınıfın içinde sırtından bıçaklandı.

Lisede bıçaklı saldırı! Kız öğrenci, sınıf arkadaşının sırtına bıçak sapladı

BIÇAK SIRTINDAN GİRİP AKCİĞERİNE DEĞDİ

Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı öğrenci tedavi altına alındı. Bıçağın kız çocuğunun sırtından girip akciğerine değdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Lisede bıçaklı saldırı! Kız öğrenci, sınıf arkadaşının sırtına bıçak sapladı

BIÇAĞI KANTİNDEN ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bıçaklı saldırgan K.H.D. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.H.D.'nin F.Y.P. ile önce kavga ettiği, daha sonra da kantinden bıçak alıp sınıfa gelip sırtından onu bıçakladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lisede bıçaklı saldırı! Kız öğrenci, sınıf arkadaşının sırtına bıçak sapladı
İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri
14 yaşındaki kız öğrenci, kavga ettiği sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı

14 yaşındaki kız öğrenci, kavga ettiği sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı
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