Lisede bıçaklı saldırı! Kız öğrenci, sınıf arkadaşının sırtına bıçak sapladı

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki bir lisede yaşanan olayda, lise 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.Y.P. adlı kız çocuğu, sınıf arkadaşı K.H.D. tarafından sınıfın içinde sırtından bıçaklandı.

BIÇAK SIRTINDAN GİRİP AKCİĞERİNE DEĞDİ

Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı öğrenci tedavi altına alındı. Bıçağın kız çocuğunun sırtından girip akciğerine değdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

BIÇAĞI KANTİNDEN ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bıçaklı saldırgan K.H.D. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.H.D.'nin F.Y.P. ile önce kavga ettiği, daha sonra da kantinden bıçak alıp sınıfa gelip sırtından onu bıçakladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.