Samsun'da okulda arkadaşını bıçaklayan kız çocuğuna adli kontrol - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da okulda arkadaşını bıçaklayan kız çocuğuna adli kontrol

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da okulda arkadaşını bıçaklayan kız çocuğuna adli kontrol

Samsun'da lisede sınıfta arkadaşını sırtından bıçaklayan kız çocuğu çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da lisede sınıfta arkadaşını sırtından bıçaklayan kız çocuğu çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki bir lisede dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.Y.P. adlı kız çocuğu, sınıf arkadaşı K.H.D. (14) tarafından sınıfın içinde sırtından bıçaklandı. Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci tedavi altına alındı. Bıçağın kız çocuğunun sırtından girip akciğerine değdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Çocuk cerrahi servisine yatışı yapılan yaralı öğrencinin tedavisi devam ederken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına K.H.D. ise dün akşam Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Lisede bıçaklı saldırı! Kız öğrenci, sınıf arkadaşının sırtına bıçak sapladı

Lisede bıçaklı saldırı! Kız öğrenci, sınıf arkadaşının sırtına bıçak sapladı

 14 yaşındaki kız öğrenci, kavga ettiği sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı

14 yaşındaki kız öğrenci, kavga ettiği sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title