Samsun'da 'modifiyeli araç' denetiminde 14 sürücüye para cezası - Haberler
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Samsun'da "modifiyeli araç" denetiminde 14 sürücüye para cezası

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da

Samsun'da "modifiyeli araç" denetimlerinde, 14 sürücüye 3 bin 36 lira ceza uygulandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da "modifiyeli araç" denetimlerinde, 14 sürücüye 3 bin 36 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin farklı bölgelerinde standart dışı ışık donanımı bulunan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda da uygulama yapan ekiplerce 40 araç kontrol edildi.

Uygulamalarda, mevzuata aykırı değişiklik yaptığı tespit edilen 14 araç sürücüsüne 3 bin 36 lira ceza kesildi.

Samsun'da modifiyeli araç denetiminde 14 sürücüye para cezası

Samsun'da modifiyeli araç denetiminde 14 sürücüye para cezası

Samsun'da modifiyeli araç denetiminde 14 sürücüye para cezası

Samsun'da modifiyeli araç denetiminde 14 sürücüye para cezası

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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