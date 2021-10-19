Samsun'da "Karışık Hisler" kolaj bale eseri sahnelenecek - Haberler
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Samsun'da "Karışık Hisler" kolaj bale eseri sahnelenecek

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Kültür Sanat
Samsun'da

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Karışık Hisler" kolaj bale eseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Karışık Hisler" kolaj bale eseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'un açıklamasına göre, eser, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda beğeniye sunulacak.

SAMDOB sanatçılarının sahneleyeceği balenin bir bölümü olan "Amor Stelles" eserinin koreografisinde Tan Sağtürk imzası bulunuyor.

Mehmet Balkan'ın koreografisini yaptığı "Dejavu" ve "Black and White" geçen eylülde Samsun'da ilk defa sahnelenmişti. Koreografisi Zeynep Bengier'e ait olan "Sayha" ise eylüldeki temsillerinden sonra tekrar seyirciyle buluşacak.

Klasik müziğin unutulmaz isimleri Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach ve Erim Ardal gibi bestecilerin eserlerinden seçilen bölümlerin kullanılacağı bale eseri, 21 Ekim Perşembe ve 23 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de seyirci karşısında olacak.

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
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