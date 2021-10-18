Samsun'da kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü - Haberler
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Samsun'da kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde toprak kayması sonucu harita teknikeri yaşamını yitirdi.

SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde toprak kayması sonucu harita teknikeri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çandır Mahallesi'nde bir firma, su borusu döşemek için kanal açma çalışması yürüttü.

Firmada çalışan harita teknikeri Hakan Kolcu (32) kanalın içerisine girdiği sırada toprak kayması meydana geldi.

Beline kadar toprak altında kalan Kolcu, diğer çalışanların yardımıyla çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kolcu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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