Samsun'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Ahmet Ş. idaresindeki 55 AGL 730 plakalı kamyonetle Mustafa V'nin kullandığı 55 AEG 997 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kemer Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsüyle kamyonette bulunan Emine Ş. ve Sermin Ş. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.