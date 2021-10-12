Samsun'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Samsun'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Furkan T'nin kullandığı 34 EKE 878 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Türkiş kavşağında aynı istikamete seyreden Ali A'nın kullandığı 55 AEE 726 plakalı kamyonete çarptı.

Yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Furkat T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Bülent Ersoy
Spor Cristiano Halil İbrahim Dervişoğlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:04:23. #1.11#