Samsun'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Samsun'un Atakum ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Furkan T'nin kullandığı 34 EKE 878 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Türkiş kavşağında aynı istikamete seyreden Ali A'nın kullandığı 55 AEE 726 plakalı kamyonete çarptı.
Yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Furkat T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri