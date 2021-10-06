Kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Samsun'da kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi, 2 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'da kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi, 2 kişi yaralandı.

İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 2 kişi kafede çay içerken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Onur A. ile Cemaleddin A. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Haberler
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