Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 242 farklı ebat ve markalarda oto hoparlörü, 43 oto amfi, 15 oto teyp, 2 oto görüntü sistemi, oto monitörü, amfi dönüştürücü ve 12 oto kablo seti ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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