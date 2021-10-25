Samsun'da iki kolunu kauçuk presleme makinesine kaptıran işçi hastaneye kaldırıldı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, el arabası imalathanesinde çalışan işçi, iki kolunu kauçuk presleme makinesine kaptırması sonucu yaralandı.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, el arabası imalathanesinde çalışan İşçi, iki kolunu kauçuk presleme makinesine kaptırması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi Şabanoğlu Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde, el arabası imalathanesinde çalışan Okan Ç. (29), kauçuk presleme makinesinde çalışan arkadaşı A.K'nin yanına gitti.
Sohbet ettikleri sırada Okan Ç'nin kollarının pres makinesinde olduğunu fark etmeyen A.K, makineyi çalıştırdı.
Okan Ç'nin bağırması üzerine iki kolunun sıkıştığını gören A.K, arkadaşını bulunduğu yerden kurtardı.
Ağır yaralanan Okan Ç. sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kollarında dirsek altından itibaren uzuv kaybı olduğu belirtilen Okan Ç'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.