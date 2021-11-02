Samsun'da gümrük kaçağı araç teybi ve aksamı ele geçirildi - Haberler
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Samsun'da gümrük kaçağı araç teybi ve aksamı ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da gümrük kaçağı araç teybi ve aksamı ele geçirildi

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda gümrük kaçağı çok sayıda araç oto teybi ve aksamı ele geçirildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda gümrük kaçağı çok sayıda araç oto teybi ve aksamı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KDM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, tamamı gümrük kaçağı 242 adet farklı ebat ve markalarda oto hoparlörü, 43 adet oto amfi, 15 adet oto teyp, 2 adet oto görüntü sistemi, 1 adet oto monitörü, 1 adet amfi dönüştürücü ve 12 adet oto kablo seti ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

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