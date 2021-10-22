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Samsun'da gümrük kaçağı ağaç ve ot kesme makinelerine el konuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da gümrük kaçağı ağaç ve ot kesme makinelerine el konuldu

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından çok sayıda gümrük kaçağı ağaç ve ot kesme motoruna el konuldu.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından çok sayıda gümrük kaçağı ağaç ve ot kesme motoruna el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yapılan teknik çalışmalar neticesinde Atakum ilçesinde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı 9 adet ağaç kesme motoru, 2 adet ot kesme motoru, 1 adet elektrikli matkap ve 1 adet akülü matkap ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

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