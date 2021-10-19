Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ankara ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun merkezinde yapılan çalışma sonucu 2 eski askeri okul öğrencisi ile aktif görevde öğretmen yakalandı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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