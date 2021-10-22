Samsun'da FETÖ'den bir kişiye gözaltı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan eski askeri okul öğrencisi bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan talimat gereği Samsun'da bu sabah bir kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri kapatılan eski askeri okul öğrencisi bir kişiyi İlkadım ilçesinde gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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