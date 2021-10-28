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Samsun'da FETÖ'den aranan bir kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da FETÖ'den aranan bir kişi tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturma kapmasında aranan ve jandarma tarafından yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da FETÖ/PDY soruşturma kapmasında aranan ve jandarma tarafından yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında memur iken meslekten ihraç edilen ve hakkında Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı bulunan İ.T.(48), jandarma ekipleri tarafından Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde yakalandı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen İ.T., çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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