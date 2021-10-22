Samsun'da "faturasız ürün" sattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Haberler
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Samsun'da "faturasız ürün" sattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da

Samsun'un Atakum ilçesinde faturasız ürün sattığı öne sürülen kişi, gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde faturasız ürün sattığı öne sürülen kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Mimarsinan Mahallesi'ndeki durdurulan bir araçta yapılan aramada, faturasız 9 ağaç kesme motoru, iki ot kesme motoru, elektrikli ve akülü matkap ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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