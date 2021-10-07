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Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekkeköy ilçesindeki Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikanın imalat bölümünde yangın çıktı.

Alevlerin yayılması üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Çalışanların tahliye edilmesinin ardından müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü.

Dumandan etkilenen ilk belirlemelere göre 6 işçinin hastaneye kaldırıldığı yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Fabrikada çıkan yangın söndürüldü
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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