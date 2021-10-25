Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı - Haberler
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Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

Güzelyalı Mahallesi'nde sabaha karşı eğlence mekanında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada iş yerinin silahlarla kurşunlanıp kundaklandığını belirledi.

Çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, T.C.A. (23), E.K. (24), S.B. (22), F.K. (20) ve M.D'yi (26) yakaladı.

Şüphelilerin dün akşam saatlerinde eğlenmek için gittikleri mekandan iş yeri sahibi ile tartıştıktan sonra ayrıldıkları tespit edildi.

Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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