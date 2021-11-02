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Samsun'da eğitimdeki sorunlar masaya yatırıldı

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'da eğitimdeki sorunlar masaya yatırıldı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "İlimizin eğitim ve öğretim noktasındaki başarı çıtasının yükseltilmesi, derslik sayısının artırılması, okulların eksikliklerin giderilmesi ile kentin eğitim ve öğretimde arzu edilen en yüksek başarıyı yakalaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "İlimizin eğitim ve öğretim noktasındaki başarı çıtasının yükseltilmesi, derslik sayısının artırılması, okulların eksikliklerin giderilmesi ile kentin eğitim ve öğretimde arzu edilen en yüksek başarıyı yakalaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Dağlı'nın il genelinde eğitim ve okul alanlarının arsa konusundaki problemlerinin ortak bir koordinasyon çerçevesinde çözüme kavuşturulması için düzenlenen toplantıya başkanlık ettiği aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Atakum Belediyesi, Canik Belediyesi ve İlkadım Belediyesinden konuyla ilgili yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Dağlı, "İlimizin eğitim ve öğretim noktasındaki başarı çıtasının yükseltilmesi, derslik sayısının artırılması, okulların eksikliklerin giderilmesi ile kentin eğitim ve öğretimde arzu edilen en yüksek başarıyı yakalaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlimizde karşılaşılan herhangi bir sorunun ilgili kurumlarla bir araya gelerek koordinasyon içerisinde çözüme kavuşturulmasını önemsiyoruz. Eğitim alanlarının arsa konusundaki problemleri de bu çerçevede yürütülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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