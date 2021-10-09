Samsun'da düzenlenen operasyonda 88,59 gram uyuşturucu ele geçirildi
AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Samsun'da düzenlenen operasyonda 88,59 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda 88,59 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selma Ö'nün Gaziantep'ten uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Gaziantep'ten otobüsle Samsun Otogarı'na gelen Selma Ö'nün valizinde yapılan aramada 4 paket halinde 88,59 gram metamfetamin ele geçirildi.
Selma Ö. gözaltına alındı.
AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri