Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul ve Gaziantep cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun merkez ve Havza ilçesinde yapılan çalışma sonucu 2 eski askeri okul öğrencisi, örgüte ait okulda çalışan öğretmen ile aktif görevde öğretmen yakalandı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

 Son dakika haberi | Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Varank Süleyman Soylu Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra Bensu Soral Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Ali Palabıyık Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yaşar Kemal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:12:21. #1.17#