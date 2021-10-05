Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul ve Gaziantep cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun merkez ve Havza ilçesinde yapılan çalışma sonucu 2 eski askeri okul öğrencisi, örgüte ait okulda çalışan öğretmen ile aktif görevde öğretmen yakalandı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.