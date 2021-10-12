Samsun'da devrilen traktörün sürücü yaralandı - Haberler
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Samsun'da devrilen traktörün sürücü yaralandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da devrilen traktörün sürücü yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Yaşar Erbay'ın (41) kullandığı 55 ADY 220 plakalı traktör, Uzgur Mahallesi atış alanı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erbay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'da devrilen traktörün sürücü yaralandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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