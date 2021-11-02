Son dakika haber! DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 Irak uyruklu gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 8 Irak uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 8 Irak uyruklu zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Son dakika haber! DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Son dakika haber! DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Son dakika haber! DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Son dakika haber! DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Son dakika haber! DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Son dakika haber! DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Son dakika haber! DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Son dakika haber! DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli...

Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyon) Yapılması gerektiği zamanda tabii ki yapılır. Ondan geri adım atılmaz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyon) Yapılması gerektiği zamanda tabii ki yapılır. Ondan geri adım atılmaz."

 MSB'nin faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı yapıldı

MSB'nin faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı yapıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title