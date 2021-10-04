Samsun'da çocuklar 'Pati Şenliği'nde' sokak hayvanlarıyla buluştu - Haberler
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Samsun'da çocuklar "Pati Şenliği'nde" sokak hayvanlarıyla buluştu

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Samsun'da çocuklar

Samsun'da çocuklar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Pati Şenliği'nde, sokak hayvanlarıyla buluştu.

SAMSUN (AA) - Samsun'da çocuklar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Pati Şenliği'nde, sokak hayvanlarıyla buluştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Sevgi Gölü'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar can dostlarını severek Oyunlar oynadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklar ile hayvanları güzel bir etkinlikte bir araya getirdiklerini söyledi.

Hayvanlara değer vererek onların yaşam haklarına saygı göstermek gerektiğini vurgulayan Kasap, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak güzel projelerle hayvanlarımıza daha iyi koşullar sağlamak istiyoruz." dedi.

Samsun Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi Veterineri Paria Tabatabaei ise sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, vatandaşların barınaktaki hayvanları sahiplenebileceğini dile getirdi.

Etkinliğe katılan çocuklar da hayvanlara karşı sevgi ve merhametli olunması gerektiğini ifade etti.

AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri
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