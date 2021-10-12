Samsun'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç tedavi altına alındı

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan Irak uyruklu genç tedavi altına alındı.

İddiaya göre, İstasyon Mahallesi Fuar Caddesi'nde maç yapmak için halı sahaya giden Irak uyruklu Rami Ahmed Jasim Aldar (16) ile yolda karşılaştığı, aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine darbedilen ve gruptan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Aldar yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.