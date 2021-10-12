Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler
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Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

19 Mayıs Mahallesi Umut Sokak'ta birlikte oturan M.S. ile V.Ö. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada V.Ö. yanında bulunan bıçakla M.S'yi yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.S, tedavi altına alındı.

Şüpheli V.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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