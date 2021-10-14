Samsun'da berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi

İlkadım Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim ve bilgilendirme yaptı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim ve bilgilendirme yaptı. Yapılan denetiminde hijyen kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı olmayan 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Zabıta ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim düzenledi. Güzellik salonlarında Covid-19 tedbirleri kapsamındaki önlemlere uyulup uyulmadığı konusunda denetlemeler yapılarak uyulması gereken tedbirler hatırlatıldı. Yapılan denetimlerde içeride bulunması gereken müşteri sayısı, uyarı levha ve tabelaları ile uyarıcı işaretler, dezenfektan noktaları denetlenerek anlık olarak İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim (İSDEM) Uygulamasına anlık olarak işlendi. Kurallara uyan işletmelere teşekkür eden zabıta ekipler denetim sırasında verilen uyarılara rağmen halk sağlığını önemsemeyen 3 iş yerine cezai işlem uyguladı.

Halk sağlığı için çalışmaların devam edeceğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hem esnafımızın hem de hemşerilerimizin sağlığı açısından gerçekleştirdiğimiz denetimler devam edecek. Yapılan denetim sonuçları anlık olarak İSDEM uygulamasına yüklenmekte. Biz her zaman dediğimiz gibi İlkadım'da yaşayan insanların mutluluğunda pay sahibi olmayı amaçlıyoruz. İşletmecilerimizin konuya göstermiş oldukları hassasiyete teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Samsun'da berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi

Samsun'da berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Edis Amelia Hamlin
Spor Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 17:29:41. #1.12#