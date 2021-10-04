Samsun'da anne adaylarına emzirmenin önemi anlatıldı - Haberler
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Samsun'da anne adaylarına emzirmenin önemi anlatıldı

AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Samsun'da anne adaylarına emzirmenin önemi anlatıldı

Samsun'da 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde düzenlenen etkinlikte anne ve anne adaylarına broşür dağıtılarak emzirmenin önemi anlatıldı.

Burada konuşan Başhekim Doç. Dr. Ersin Köksal, anne sütünün bebeğin bedensel, zihinsel ve psikolojik olarak sağlıklı gelişimine yardımcı olduğunu aktardı.

Anne sütünün bağışıklığı güçlendirdiğini ve hastalıklara karşı bebekleri koruduğuna işaret eden Doç. Dr. Köksal, "Bebeğinizle aranızdaki duygusal bağı ve güven duygusunu geliştirir. Bebeğinin ileri yaşlarda şişman olma riskini azaltamaya yardımcı olur. Kemik, kas, zeka gelişiminde önemli bir rol üstlenir. Anne sütü doğumdan sonra daha kolay annelerin toparlanmasına ve doğum kilolarını daha çabuk vermesini sağlar. Emziren annelerin meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riskleri daha düşüktür." dedi.

Konuşmanın ardından folklor gösterisi ile etkinlik sona erdi.

Samsun'da anne adaylarına emzirmenin önemi anlatıldı

Samsun'da anne adaylarına emzirmenin önemi anlatıldı

Samsun'da anne adaylarına emzirmenin önemi anlatıldı

Samsun'da anne adaylarına emzirmenin önemi anlatıldı

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri
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