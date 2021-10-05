Samsun'da anne adayları için 'aşı' çağrısı

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla 'Hayatları Korumak İçin Aşını Ol' sloganıyla başlatılan kampanyada çok sayıda anne adayı, koronavirüs aşısı oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında 'Hayatları Korumak İçin Aşını Ol' sloganıyla anne adayları için kampanya düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte birçok anne adayı, aşılandı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in eşi İlmuhhan Demir'in de katıldığı etkinlikte Kızılay yetkilileri, aşı olan anne adaylarına çeşitli hediyeler verdi.

Hamile Merve Tural Kan da aşının önemine vurgu yaparak, "Aşı olmaktaki önceliğim; bebeğimin sağlığı. Bende hiçbir reaksiyon göstermedi. Doğumdan sonra da bebeği koruyacak antikor oluşturduğunu bildiğim için aşı olmayı tercih ettim. Bütün anne adaylarına aşı olmalarını öneriyorum. Ben de sağlık sektöründe çalışıyorum. Covid-19 geçiren birçok gebemiz, erken doğum tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Bebek sağlığı için mutlaka aşı olmalılar" diye konuştu.