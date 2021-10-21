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Samsun'da 925 kaçak telefon aksesuarına el konuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da 925 kaçak telefon aksesuarına el konuldu

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından bir iş yerine yapılan baskında 925 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından bir iş yerine yapılan baskında 925 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, 925 adet akıllı telefon aksesuarları ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi hakkından yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

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