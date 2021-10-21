Samsun'da 925 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi - Haberler
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Samsun'da 925 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da 925 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 925 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 925 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

Pazar Mahallesi Şeyh Hamza Sokak'taki iş yerinde yapılan aramada 925 faturasız cep telefonu kılıfı, şarj aleti ve batarya bulundu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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