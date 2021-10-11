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Samsun'da 8 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da 8 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Samsun'un Havza ilçesinde 2'si çocuk 8 kişi yedikleri mantardan zehirlenerek hastanelik oldu.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Havza ilçesinde 2'si çocuk 8 kişi yedikleri mantardan zehirlenerek hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Havza ilçesinde Ereli Mahallesi'nde oturan S.S., Çamyatağı Mahallesi'nde oturan B.C., Kavak ilçesinin Aşağı Çirişli Mahallesi'nde oturan F.T., Kaya Mahallesi'nde oturan H.Ş. ile çocukları Y.Ş. ve Y.Ş., Canik ilçesinin Dereler Mahallesi'nde oturan N.D. ile Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde oturan S.K. araziden topladıkları mantarları yedi. Kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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