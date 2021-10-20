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Samsun'da 7 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da 7 kaçak göçmen yakalandı

Samsun'da polis uygulamasında durdurulan bir yolcu otobüsünde Türkiye'ye kaçak olarak girdiği tespit edilen 7 kişi ile araç sürücüsü ve muavin gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da polis uygulamasında durdurulan bir yolcu otobüsünde Türkiye'ye kaçak olarak girdiği tespit edilen 7 kişi ile araç sürücüsü ve muavin gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu karayolu Gelemen mevkisinde polis uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan araştırmada Türkiye'ye kaçak olarak girdikleri tespit edilen yabancı Haq N.(20), Norullah A.(24), Khayrullah T.(20), Revwlet G.(20), Mohammed S.(20), Iskender N.(29) Mohammed I.(21) ile otobüs şoförü Ahmet Y. ile muavin Cem Y. gözaltına alındı. Otobüs şoförü ve muavin hakkında göçmen kaçakçılığından yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

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