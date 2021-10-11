Samsun'da 7 bin 600 adet kaçak makaron ve 93 kilo tütün ele geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da 7 bin 600 adet kaçak makaron ve 93 kilo tütün ele geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da 7 bin 600 adet kaçak makaron ve 93 kilo tütün ele geçti

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından bir ikamete yapılan aramada 7 bin 600 adet kaçak makaron ve 93 kilo kaçak tütün ile 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından bir ikamete yapılan aramada 7 bin 600 adet kaçak makaron ve 93 kilo kaçak tütün ile 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında Canik ilçesi Hasköy Mahallesindeki bir ikamet ve müştemilatına operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 7 bin 600 adet doldurulmuş makaron sigara, 3 adet sigara sarma makinesi ve 93 adet 1 kiloluk paketler halinde bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şahsa yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Ziya Selçuk Ali Babacan Ekrem İmamoğlu
Magazin Pınar Deniz Demet Akalın Amelia Hamlin
Spor Mehmet Akif Ersoy Kerem Aktürkoğlu Burak Yılmaz Serdar Aziz
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da 7 bin 600 adet kaçak makaron ve 93 kilo tütün ele geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:56:32. #1.11#