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Samsun'da 6 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da 6 kaçak göçmen yakalandı

Samsun'da kaçak yolla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen ve sahte yol izin belgesi ile yakalanan yabancı uyruklu 6 kişi polis tarafından yolcu otobüsünde yakalandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kaçak yolla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen ve sahte yol izin belgesi ile yakalanan yabancı uyruklu 6 kişi polis tarafından yolcu otobüsünde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi Samsun-Ordu karayolu polis ekipleri, uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurularak içindekilere kimlik kontrolü yaptı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yolcu otobüste bulunan Mustafa M.(21), Sadık G.(23), Sultan A.(21), Shahrokh P.(21), A.R.J.(17) ve Sultan A.'nın (21) Türkiye'ye kaçak yolla giriş yaptıklarını ve ellerindeki yol izin belgelerinin sahte olduğunu tespit etti. Yabancı uyruklu 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

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