Samsun'da 5,1 kilo kubar esrar ve 4 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 15 gözaltı - Haberler
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Samsun'da 5,1 kilo kubar esrar ve 4 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da 5,1 kilo kubar esrar ve 4 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 15 gözaltı

Samsun'da jandarma tarafından yapılan 13 ayrı operasyonda 5 kilo 127 gram kubar esrar maddesi ve 4 bin 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma tarafından yapılan 13 ayrı operasyonda 5 kilo 127 gram kubar esrar maddesi ve 4 bin 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra, Terme, Çarşamba, Tekkeköy, 19 Mayıs, Kavak ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Yapılan 13 operasyonda 5 kilo 127 gram kubar esrar maddesi, 4 bin 20 kök kenevir bitkisi, 10 gram toz esrar, 87 gram bonzai maddesi, 7 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 2 adet tabanca ve 3 adet av tüfeği ele geçirildi. Olaylarla ilgili 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN

Samsun'da 5,1 kilo kubar esrar ve 4 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 15 gözaltı

Samsun'da 5,1 kilo kubar esrar ve 4 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 15 gözaltı

Samsun'da 5,1 kilo kubar esrar ve 4 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 15 gözaltı

Samsun'da 5,1 kilo kubar esrar ve 4 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Samsun'da 5,1 kilo kubar esrar ve 4 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 15 gözaltı - Haberler
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