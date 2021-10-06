Samsun'da 3 bin 995 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma ekipleri tarafından tarlada ekili 3 bin 995 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Karaköy Mahallesi'nde L.K.'nin tarlasına operasyon düzenledi. Yapılan aramada 3 bin 995 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili L.K. gözaltına alındı. - SAMSUN

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