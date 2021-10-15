Samsun'da 2 kardeşe uyuşturucu ticaretinden ceza yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da 2 kardeşe uyuşturucu ticaretinden ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da 2 kardeşe uyuşturucu ticaretinden ceza yağdı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 2 kardeşe yargılandıkları mahkemece ceza yağdı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 2 kardeşe yargılandıkları mahkemece ceza yağdı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi bulunan şüpheli şahısları takibe aldı. Jandarma ekipleri, metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile birlikte Ü.Ç. (46), kardeşi R.Ç.'yi (38) yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu ticareti suçundan 31 Mart'ta Samsun Adliyesine sevk edilen kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Ü.Ç. ve R.Ç. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açıldı. Hakim karşısına çıkan kardeşler suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Ü.Ç.'yi 18 yıl hapis ve 36 bin lira adli para cezası ile kardeşi R.Ç.'yi 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira da adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

Samsun'da 2 kardeşe uyuşturucu ticaretinden ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza

Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları Mustafa Şentop Süleyman Soylu Hulusi Akar
Magazin Okan Bayülgen İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Salih Ayhan Derya Yanık Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da 2 kardeşe uyuşturucu ticaretinden ceza yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 19:22:28. #1.13#