Samsun'da 2 bin 393 kadın kurslardan faydalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da 2 bin 393 kadın kurslardan faydalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Samsun'da 2 bin 393 kadın kurslardan faydalandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadıköy Kültür ve Yaşam Evi'nde düzenlenen kurslardan bugüne kadar 2 bin 393 kadın faydalandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadıköy Kültür ve Yaşam Evi'nde düzenlenen kurslardan bugüne kadar 2 bin 393 kadın faydalandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kadınların hayatın her alanında aktif rol almalarını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetler ve kurslardan faydalanan kadınlar, hem aile ekonomilerine katkı sunuyor hem de kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Kadıköy Kültür ve Yaşam Evi'nde açılan kurslarda kadınlar çalışmaları yerinde görüp deneyimleyerek ileride kendi işyerlerini de açabiliyor. 14 branşta açılan kursların kayıtları başladı. Kurslar el sanatları, kuaför, seramik biçimlendirme, mefruşat, sepet örücülüğü, ön muhasebe, diksiyon, işaret dili, Kur'an kursu, plates, aşçılık, örgü, gümüş kazaziye olarak verilecek. Kadınlar ayrıca kurslarda aldıkları eğitimleri çeşitli hibe ve mikro kredilerle bir adım ileriye taşıyarak kursiyerlikten işveren konumuna da gelebiliyor.

"Büyükşehir kadınlarımızın yanında"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kadınlarımız bizim değerimizdir, onları önemsiyoruz. (Paşa Konağı) Kadıköy Kültür ve Yaşam Evi'nde açılan kurslar hem kadınlarımızın ufkunu açıyor hem de hayatlarına yön veriyor. Kurs aldıkları alanlarla el becerileri daha da gelişiyor. Bugüne kadar 2 bin 393 hanım kardeşimiz bu kurslardan faydalandı. Her geçen gün rakamın artması bizi daha da mutlu ediyor. Kurs aldıktan sonra kendi işini yapmak için harekete geçenler olmuş. Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmaların meyvesini toplamak, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor, umutlandırıyor" dedi.

Kurs başvuruları

Ücretsiz verilen kurslara katılmak isteyen kadınlar için son başvuru tarihinin 30 Ekim olduğu belirtildi. Başvurular Kadıköy Mahallesi, Şükran Sokak No: 24, İlkadım adresine yapılacak. Kurs sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilecek. - SAMSUN

Samsun'da 2 bin 393 kadın kurslardan faydalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Seda Sayan Deniz Akkaya
Spor Kim Min-jae Marcao Ersun Yanal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Abdullah Avcı Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da 2 bin 393 kadın kurslardan faydalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:24:54. #1.11#