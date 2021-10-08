Samsun'da 2 bin 113 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da 2 bin 113 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da 2 bin 113 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 2 bin 113 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 2 bin 113 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

Çiftlik Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramada 2 bin 113 faturasız cep telefonu kılıfı, şarj aleti ve batarya bulundu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

 Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

 Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Meral Akşener Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Seda Sayan Bülent Ersoy
Spor Ersun Yanal Ali Koç Cristiano Ali Palabıyık Aykut Kocaman
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mahmut Özer Fatih Terim Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da 2 bin 113 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 16:04:56. #1.11#