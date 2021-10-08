Samsun'da 2 bin 113 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 2 bin 113 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

Çiftlik Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramada 2 bin 113 faturasız cep telefonu kılıfı, şarj aleti ve batarya bulundu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.