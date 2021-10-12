Samsun'da 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi - Haberler
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Samsun'da 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde birlikte hareket ederek uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen O.S, S.A. ve U.T'nin ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap, 1,15 gram metamfetamin ve filtre cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun'da 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

Samsun'da 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

Samsun'da 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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