Samsun'da 139 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'daki kaçakçılık operasyonunda 139 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 139 bin adet bandrolsüz makaron, 8 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 12 kilo bandrolsüz tütün, 285 paket bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 16 bin adet faturasız sigara paketleme kartonu, 720 paket faturasız sigara filtre süngeri ele geçirildi.

Kaçakçılıkla ilgili bir kişi gözaltına alındı.