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Samsun'a 8 katlı kütüphane yapılacak

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Samsun'a 8 katlı kütüphane yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesince, 515 bin kitap kapasitesi ve teknolojik altyapısı ile Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birinin Samsun'a kazandırılacağı bildirildi.

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesince, 515 bin kitap kapasitesi ve teknolojik altyapısı ile Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birinin Samsun'a kazandırılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliği ile Atakum ilçesindeki Türk-İş Eğitim Merkezi'nin bulunduğu alanda 7 gün 24 saat hizmet verecek bir kütüphane inşa edilecek.

Kamulaştırma bedeli ödenerek alınan binanın yerine 8 katlı olarak inşa edilecek bina Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birisi olacak.

Yaklaşık maliyeti 200 milyon lira olan kütüphane için 2022 yılının başında ihaleye çıkılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının hemen sonrasında da yapımına başlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kitap sayısı ve teknolojik altyapısı ile ülkenin en büyük kütüphanelerinden biri olacağını belirterek, "Okuyan, sorgulayan, araştıran bir gelecek için yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 30 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak kütüphaneyi Samsun'a kazandıracaklarını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Atakum'a yapacağımız kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden sonra Türkiye'nin en büyüklerinden birisi olup, 515 bin kitap kapasitesine sahip olacak. Türk-İş Eğitim Merkezi'nde kamulaştırma yaptık. Proje bitmek üzere. 2022 yılının başında ihale edeceğiz. Samsun'un okuma buluşma yeri orası olacak. Bu kütüphane şehrin hayatına eğitimde ve kültürde müthiş bir mesafe kat ettirecek. Her yaş grubu yararlanacak."

Yeni kütüphanenin mimari özellikleri bakımından da Samsun'a önemli bir değer katacağını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın katkılarıyla inşa edeceğimiz kütüphanemiz, teknolojik altyapı desteğiyle de çağa uygun bir şekilde tamamlanacak. Kitap kafe, araştırma merkezi, sosyal mekanlar, zeka oyunları atölyeleri gibi birçok alan içinde yer alacak. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak mazimizden bize miras bu güçlü birikimle güçlü yeni nesiller yetiştirmek, gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak adına her türlü adımı kararlılıkla atıyoruz. Okuyan, sorgulayan, araştıran bir gelecek için yatırım yapmaya devam edeceğiz."

AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri
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