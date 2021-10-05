ŞAMPİYONLAR İLÇESİ ÇATALCA

Çatalca'mıza kazandırdığı ve kazandırmaya devam ettiği vizyon projelerinin yanı sıra, projelerinin merkezine yarınların teminatı çocukları ve gençleri konumlandırmasıyla özellikle eğitim, kültür, sanat ve spor çalışmalarıyla ilçemizde gönüllerde taht kuran Başkanımız Mesut ÜNER'den her gün yeni müjde duyurusu geliyor.

TÜRKİYE MOTOCROSS ŞAMPİYONUDA ÇATALCA'MIZDAN

Çatalca'mızda geçtiğimiz haftalarda İlyas Demiroğlu Güreş Salonu açılışımızı yapan, spor adası projemizin en önemli etaplarından biri olan kapalı spor salonumuzun temelini atan ve kapalı havuzumuzun açılışı için gün sayan Başkanımız Mesut ÜNER, bu aralar spora yaptığı yatırımların sonucu gelen başarılı müjdeli haberler in haklı gururunu ve sevincini yaşıyor. Sporun her dalında kuruluşunu gerçekleştirdiği Çatalca Belediyespor ile ilçemizin adını tüm Türkiye ve Dünyaya duyurmaya kararlı olan Başkanımız Mesut ÜNER, Çatalca Hallaçlı Mahallemiz gençlerinden Çatalca Belediyespor'lu Soner Metin'in Türkiye Süper Enduro Şampiyonasında Birinci olarak ilçemize şampiyonluk getirdiğini müjdeledi.

Gelen şampiyonluk müjdesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "SPORUN HER DALINDA ÇATALCA GENÇLERİMİZİN BAŞARILARINI MÜJDELEMEYE DEVAM EDİYORUZ. BİR MÜJDEDE MOTOCROSS SPORUNDAN. TÜRKİYE ŞAMPİYONU ÇATALCA'MIZDAN. Çatalca'mız Hallaçlı Mahallemiz gençlerinden Çatalca Belediyespor'lu sporcumuz Soner Metin kardeşimiz, Türkiye Süper Enduro Şampiyonasında Birinci olarak ilçemize şampiyonluk getirdi. Sporun her dalında yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz ve dünyanın dört bir yanında Çatalca'mızın ismini duyuracağız. Bu gurur senin Çatalca. HAYIRLI OLSUN. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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