ŞAMPİYONAYA 2 BİN RAKIMDAKİ ÇAYIRDA ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLANIYOR - Haberler
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ŞAMPİYONAYA 2 BİN RAKIMDAKİ ÇAYIRDA ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHANLI milli güreşçi Zeki Bayraktar (57), 21 Ekim'de Yunanistan'da yapılacak 'Vetaranlar Dünya Şampiyonası'nda, 100 kiloda Türkiye'yi temsil edecek.

ARDAHANLI milli güreşçi Zeki Bayraktar (57), 21 Ekim'de Yunanistan'da yapılacak 'Vetaranlar Dünya Şampiyonası'nda, 100 kiloda Türkiye'yi temsil edecek. Yaş grubunda sporcu olmayan Bayraktar, antrenmanlarını öğrencileriyle çayırda sürdürüyor.

Ardahan'da, 13 yaşında başladığı güreşte milli forma giyen Zeki Bayraktar, 1995 yılında aktif spor yaşantısına son vererek, antrenörlüğe geçti. Kentte güreş sporuna yeni isimler kazandıran Bayraktar, veteran sporcu olarak da mindere çıkmaya devam etti. Veteranlar kategorisinde milli takıma seçilen Bayraktar, Yunanistan'da 21 Ekim'de yapılacak 'Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 55-60 yaş grubunda mindere çıkacak.

Yunanistan'da madalya için güreşecek olan Zeki Bayraktar, Ardahan'da yaş grubunda sporcu olmadığı için hazırlıklarını öğrencileriyle çayırda sürdürüyor. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için gece gündüz çalıştığını söyleyen Bayraktar, Çıldır ilçesinin 2 bin rakımlı çayırlarında öğrencilerimle antrenman yapıyorum. Bu rakım yüksekliği nedeniyle bur da zorlanıyoruz ama Yunanistan'a bize bir avantaj sağlayacak. Hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve şanlı bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak dedi.

ŞAMPİYONAYA 2 BİN RAKIMDAKİ ÇAYIRDA ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLANIYOR

ŞAMPİYONAYA 2 BİN RAKIMDAKİ ÇAYIRDA ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLANIYOR

ŞAMPİYONAYA 2 BİN RAKIMDAKİ ÇAYIRDA ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLANIYOR

ŞAMPİYONAYA 2 BİN RAKIMDAKİ ÇAYIRDA ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLANIYOR

ŞAMPİYONAYA 2 BİN RAKIMDAKİ ÇAYIRDA ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLANIYOR

ŞAMPİYONAYA 2 BİN RAKIMDAKİ ÇAYIRDA ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLANIYOR

ŞAMPİYONAYA 2 BİN RAKIMDAKİ ÇAYIRDA ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLANIYOR

ŞAMPİYONAYA 2 BİN RAKIMDAKİ ÇAYIRDA ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLANIYOR

ŞAMPİYONAYA 2 BİN RAKIMDAKİ ÇAYIRDA ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLANIYOR
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Haber: ŞAMPİYONAYA 2 BİN RAKIMDAKİ ÇAYIRDA ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLANIYOR - Haberler
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