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Samkart gişelerinde öğrenci yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Güncel

Samkart gişelerinde öğrenci yoğunluğu Samsun'daki üniversiteleri kazanarak kente gelen öğrenciler ulaşım kartlarını almak için Samkart merkezleri önlerinde yoğunluk oluşturdular.

SAMSUN (İHA) - Samkart gişelerinde öğrenci yoğunluğu

SAMSUN - Samsun'daki üniversiteleri kazanarak kente gelen öğrenciler ulaşım kartlarını almak için Samkart merkezleri önlerinde yoğunluk oluşturdular.

İki devlet üniversitesinin bulunduğu Samsun'da 10 binlerce üniversite öğrencisi kayıt yaptırmak için şehre geldi. Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler, ulaşım kartlarını almak için Samkart merkezlerinin önüne geldiler. Birçok öğrencinin dolum merkezinin önüne gelmesiyle birlikte uzun kuyruklar oluştu.

"Yoğun günlerde daha fazla eleman çalıştırılabilir"

Üniversite kayıt döneminde gişelerde daha fazla eleman çalıştırılması gerektiğini dile getiren Tülin Yıldırım, "Kızıma Samkart çıkartmak için bekliyoruz. Samsun'da mimarlık bölümünü kazandı. Dün geldik yerleştik. Yaklaşık 45 dakikadır sırada bekliyoruz. Sıra çok yavaş ilerliyor. 2 gişede 2 kişi çalışıyor. Okulların açılmasıyla birlikte yaşanan yoğunlukta biraz daha fazla eleman koyup, gençleri mağdur etmezlerse daha iyi olur" dedi.

"İnşallah kart almayı başarırız"

Kart çıkartmak için sırada beklediğini belirten öğrenci Berkan Arslan, "Elazığ'dan Samsun'a üniversite kazandığım için geldim. Şu anda Samkart sırasında bekliyorum. İlk geldiğimde de çok sıra vardı hala çok sıra var. Hiç ilerlemiyor. Yaklaşık yarım saattir buradayım. Hala geldiğim yerdeyim. İnşallah kartı almayı başarırız. Yetkiler biraz daha yardımcı olursa memnun oluruz. Samsun'u çok beğendim. Öğrenciler için gayet güzel bir şehir. Eğer gelmek isteyen olursa tavsiye ederim" diye konuştu.

Sıranın çok uzun olduğunu ifade eden öğrenci Dilara Soysal, "Samsun'u çok beğendim. İnsanları çok cana yakın. Çok fazla gezemedim ama gördüğüm kadarıyla çok güzel bir şehre geldim. Şu anda bulunduğum Samkart sırası çok uzun. Sıra çok yavaş ilerliyor. İşlem yerine birkaç kişi daha koysalar daha iyi olabilir ama pandemi dolayısıyla koymamalarını da anlıyorum" şeklinde konuştu.

Tamgacı: "Gezici araçlar da öğrencilerin olduğu yerde hizmet veriyor"

Samkart merkezilerinin birçok yerde hizmet verdiğini ve gezici araçların da öğrencilerin yoğun olduğu yerlerde bulunduğunu vurgulayan SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı ise şunları söyledi:

"Şu anda üniversite dönemi olduğu için her yerde bir yoğunluk var. Üniversite ve Ömürevleri gibi 3-4 noktada daha Samkart merkezi kurduk. İnsanlar genel olarak Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu merkezini tercih ediyor. O yüzden orada bir yoğunluk görülebilir. Tek yerde baskı yapmıyoruz. Her gün nerelere merkez kurulduğunun duyurusunu yapıyoruz. Bunların yanı sıra öğrencilere yardımcı olmak üzere yurtların önünde de Samkart merkezi getiriyoruz. Geçen hafta SAMÜ yurduna gezici merkez kurmuştuk. Yarın da OMÜ kız yurdu önünde açacağız. Gezici araçlarımız da öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde hizmetlerine devam edecek."

Samkart gişelerinde öğrenci yoğunluğu

Samkart gişelerinde öğrenci yoğunluğu

Samkart gişelerinde öğrenci yoğunluğu

Samkart gişelerinde öğrenci yoğunluğu

Samkart gişelerinde öğrenci yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Son Dakika Haberleri
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Haber: Samkart gişelerinde öğrenci yoğunluğu - Haberler
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