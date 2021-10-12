Samanlığa gizlenmiş uyuşturucu zulası böyle ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samanlığa gizlenmiş uyuşturucu zulası böyle ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samanlığa gizlenmiş uyuşturucu zulası böyle ortaya çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, samanlık kısmına gizlenmiş 33 kilo 440 gram esrar ele geçirildi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, samanlık kısmına gizlenmiş 33 kilo 440 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir ikamette uyuşturucu olduğu ihbarı değerlendirilerek, adrese operasyon düzenledi. Narkotik ekiplerince eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, samanların arasına gizlenmiş halde 33 kilo 440 gram esrar, bir adet terazi ve 2 tane av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi T.Y. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - KOCAELİ

Samanlığa gizlenmiş uyuşturucu zulası böyle ortaya çıktı

Samanlığa gizlenmiş uyuşturucu zulası böyle ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kız arkadaşıyla tartışan genç intihara kalkıştı, vatandaşlar böyle kurtardı

Kız arkadaşıyla tartışan genç intihara kalkıştı, vatandaşlar böyle kurtardı

 Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü

Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Bülent Ersoy Amelia Hamlin Tamer Karadağlı
Spor Ersun Yanal Fernando Alonso Sergio Perez Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samanlığa gizlenmiş uyuşturucu zulası böyle ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 17:34:25. #1.11#