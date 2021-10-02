Samandağ sahilinde deniz çekilince petrol atıkları iyice ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samandağ sahilinde deniz çekilince petrol atıkları iyice ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Samandağ sahilinde deniz çekilince petrol atıkları iyice ortaya çıktı Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol, Hatay'ın Samandağ sahillerine vurdu.

HATAY (İHA) - Samandağ sahilinde deniz çekilince petrol atıkları iyice ortaya çıktı

HATAY - Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol, Hatay'ın Samandağ sahillerine vurdu.

Sahilde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını devam ederken denizin hafif çekilmesi ile denizdeki petrol atıkları ilk günkü yoğunluğu ile tekrar ortaya çıktı.

Toplam 10 kişilik ekibin sahilden topladığı petrol atıkları, çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.

Samandağ sahilinde deniz çekilince petrol atıkları iyice ortaya çıktı

Samandağ sahilinde deniz çekilince petrol atıkları iyice ortaya çıktı

Samandağ sahilinde deniz çekilince petrol atıkları iyice ortaya çıktı

Samandağ sahilinde deniz çekilince petrol atıkları iyice ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
Son dakika: KİLİS'TE, OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI

Son dakika: KİLİS'TE, OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI

 Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

 Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor

Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Şafak Sezer Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Alex Teixeira Serdar Aziz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samandağ sahilinde deniz çekilince petrol atıkları iyice ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 15:46:28. #1.17#